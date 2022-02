Una donna, della quale non sono ancora state rese note le generalità, è morta questa sera investita da un’auto sulla circonvallazione di Caluso.

L’incidente si è verificato nei pressi di un hotel. La donna forse stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Mercedes diretta a Chivasso.

Il conducente si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso. L’incidente si è verificato in un tratto piuttosto buio della circonvallazione del paese.

