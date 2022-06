CALUSO. Moto contro auto: un motociclista di 17 anni, L. P., di Mazzè è ricoverato in prognosi riservata al Cto di Torino. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Martiri d’Italia a Caluso intorno alle 22. La dinamica è in fase d’accertamento da parte dei carabinieri di Caluso, ma sembra che il 17 enne in sella ad un motociclo Beta 125 avrebbe tamponato una Renault Kangoo impegnata in una manovra di svolta a sinistra.

Auto e moto viaggiavano in direzione del centro di Caluso. Alla guida dell’auto, un 39 enne di Montanaro. L’automobilista è rimasto illeso; il 17 enne in sella alla moto, dopo le cure del 118, è stato trasportato al Cto in elisoccorso, che nel frattempo era atterrato al campo sportivo a Tonengo di Mazzè. Per permettere i soccorsi e i rilievi dei carabinieri, via Martiri della Libertà è rimasta chiusa al traffico fino a mezzanotte.

