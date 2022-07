CLAUSO. Alla fine dello scorso giugno si sono svolte in tutta Italia le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive di tutte le associazioni AIS italiane, ovvero una per regione, quindi ovviamente anche quella piemontese che ha sede ad Alba. I nuovi eletti saranno in carica per il quadriennio 2022 – 2026. L’A.I.S è l’Associazione Italiana Sommelier. A livello regionale la carica più rappresentativa è quella del presidente. In Piemonte è stato eletto a tale carica Mauro Carosso che sarà affiancato da due vice presidenti: Rosalba Rolando, delegata di Cuneo e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.