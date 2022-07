CALUSO.

Si sono conclusi gli Esami di Stato per l’A.S. 2021/22, e gli studenti dell’IIS “P. Martinetti” hanno dimostrato ancora una volta, in un momento molto significativo per la loro crescita, di essere riusciti a

superare le difficoltà di questi anni complessi e aver acquisito competenze solide e preziose per il proseguimento degli studi o il primo ingresso nel mondo del lavoro.

In questa occasione, l’Esame di Stato è tornato a prevedere un insieme di prove maggiormente impegnative e rappresentative dell’intero percorso, con una valutazione certo comprensiva, ma ugualmente

rigorosa.

Gli studenti che hanno continuato a impegnarsi in tutto il ciclo di studi nonostante le difficoltà e sfruttando a pieno il supporto che l’Istituto ha offerto anche nelle condizioni difficili della sospensione delle

attività in presenza e della DAD hanno avuto le soddisfazioni meritate e hanno visto premiati i propri sforzi.

Hanno potuto così valorizzare non soltanto i risultati di apprendimento conseguiti con le attività didattiche curricolari, ma anche le numerose e ricche esperienze di ampliamento dell’offerta formativa che concorrono a formare le competenze necessarie a disegnare il proprio futuro e il proprio posto nella società.

L’Istituto è, pertanto, particolarmente soddisfatto nel comunicare gli esiti positivi, in molti casi eccellenti, dei propri studenti, che, supportati dai loro insegnanti e dalle loro famiglie, hanno affrontato questa prova con senso di responsabilità, impegno e volontà di guardare in modo propositivo e costruttivo al proprio futuro.

Auguriamo loro, sottolineando il nostro orgoglio e la nostra soddisfazione per i brillanti risultati ottenuti, che la conclusione del percorso scolastico sia a un tempo l’avvio di un percorso di continua crescita,

formazione e rinascita dopo l’emergenza pandemica.

Riportiamo nella tabella sottostante gli esiti più rilevanti: è evidente la significatività anche numerica delle eccellenze, ben distribuite su tutti gli Indirizzi di studio.

In nessuna Classe vi sono studenti che non abbiano superato l’Esame di Stato.

Sottolineiamo anche gli ottimi esiti del Corso Serale, che conferma l’eccellenza

dell’insegnamento e l’impegno degli studenti adulti.

Sono 7 gli allievi che hanno conseguito

la lode e in 18 hanno raggiunto il 100

ALLIEVI CON 100 e LODE

Isoldi Valentina, 5B Istituto Tecnico Chimica e biotecnologie ambientali e sanitarie

Silvio Zara 5C Liceo Artistico

Giulia Pistoi 5L Liceo Artistico

Paolo Nicola Buffa 5D Liceo Scientifico delle Scienze

Applicate

Chiara Angelillo 5G Liceo Linguistico

Anna Sofia Monticelli 5P Liceo Linguistico

Maria Busuioc 5S Istituto Tecnico per il

Turismo – Serale

ALLIEVI CON 100

Carlotta Comite e Sofia Roverso, 5F Istituto Tecnico per il Turismo

Stefano Frassa 5B Istituto Tecnico Chimica e biotecnologie

ambientali e sanitarie

Sofia Currò, Irene Roswitha Forgione, Camilla Pegorin 5H Istituto Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie

Marianna Minardi 5C Liceo Artistico Francesco Calfa, Francesco Calfa, Federico Prato, Giorgia Sangiovanni 5L Liceo Artistico

Linda Cena 5D Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Aurora Canonico, Alice Chiariglione 5G Liceo Linguistico

Agata Cardinale, Margherita Gioga, Emanuele Picco, 5P Liceo Linguistico

Valentina Simoncini, Francesco Spagna 5S Istituto Tecnico per il Turismo – Serale

