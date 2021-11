Si è concluso con un aperitivo per festeggiare il bel risultato ottenuto in un anno di lavoro, il progetto Con.Te, finanziato dalla Fondazione Time2 in collaborazione con la Cooperativa Liberi Tutti, Engim ed il supporto del Ciss-Ac.

Con.Te aveva come obiettivo quello di favorire la coesione e l’inclusione sociale nell’area del Canavese.

Un progetto partito nel mese di ottobre del 2020 e terminato lo scorso mese di settembre.