Vivevano legati ad una catena e come unico riparo avevano un telone attaccato agli alberi. In una ciotola un po’ d’acqua e in un’altra una manciata di crocchette. Il cane pastore tedesco e il meticcio di media taglia che vivevano in un campo di frazione Vallo , sono stati [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti