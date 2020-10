CALUSO. Legambiente chiede a Città Metro di bocciare il progetto Biometano

“Sulla base delle osservazioni sopra riportate, la scrivente Associazione ambientalista chiede alla Conferenza dei Servizi istituita dalla Città Metropolitana di Torino, di verificare rigorosamente quanto precedentemente esposto e di volersi pronunciare negativamente sulla compatibilità ambientale dell’impianto in oggetto” (stampatello redazionale). Quindi, un no secco all’impianto di [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti