CALUSO. Le opere degli artisti del Martinetti nelle vetrine dei negozi

In occasione dell’87° edizione della Festa dell’Uva Erbaluce di Caluso, gli studenti del Martinetti hanno realizzato un originale progetto di design: “L’Erbaluce in Vetrina – Bottiglie e Progetti di un Logo”. In onore del Decennale della DOCG Caluso, i ragazzi si sono messi alla prova con l’ideazione di una serie di grafiche per un logo di un’etichetta, e sono stati seguiti dai loro insegnanti, i professori Gnavi e Catania.

Le opere, realizzate dalle ex classi IV e VC del Liceo Artistico, sono state esposte nelle vetrine dei negozi della città e i visitatori hanno avuto la possibilità di decretare le più belle, attraverso le pagine Instagram e Facebook della Pro Loco Caluso.

