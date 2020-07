CALUSO. Ladri devastano una palestra

Ladri scatenati, nella notte, hanno devastato la palestra Gymmy di via Salvetti 5 a Caluso.

Per portare via pochi spiccioli hanno distrutto tutto con un grosso martello trovato sul fondo della piscina del centro: “Più il desiderio di vandalismo che il furto in sé” commentano a caldo i proprietari che questa mattina hanno dato la notizia sulla pagina facebook del centro fitness calusiese.

Ecco il post pubblicato questa mattina:

“L’anno 2020 ci ha messo a dura prova..come tanti abbiamo subito gli effetti del lockdown ma facendo sacrifici abbiamo riaperto e pur se con un affluenza ridotta abbiamo continuato a dare i nostri servizi speranzosi che prima o poi la situazione torni alla normalità.

Tutto questo perché crediamo in quello che facciamo e perché teniamo ai nostri associati.

Nonostante questo però c’è chi ha pensato di venirci a trovare “fuori orario di apertura”!In un centro fitness non c è molto da portare via ma la loro visita indesiderata ci ha lasciato parecchi danni forse dettati più da un desiderio di vandalismo.

Ora rimane in bocca l’amaro di dover riparare ciò che con fatica abbiamo costruito..la nostra casa.

A tutti i nostri associati: noi continueremo a cercare di darvi il meglio”.

