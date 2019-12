CALUSO. Inaugurata la sede Anpi “Staffetta Partigiana”

Si ricostituisce la sede dell’Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Trova spazio nei locali di via San Francesco 2 e la sezione è intitolata alla “Staffetta Partigiana”. Il presidente è Marco Chiaro, 57 anni, educatore cinofilo di professione. La vice è Marilena Pedrotti ex docente del Liceo Martinetti [...]



