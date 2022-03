CALUSO. E’ in partenza per il Sermig di Torino, poi diretto in Polonia, un carico di 98 scatoloni contenenti generi alimentari, prodotti per l’igiene intima, biancheria intima.

“L’ Amministrazione di Caluso – dichiara il consigliere Ferdinando Giuliano che si è occupato del progetto” -, la Proloco, il gruppo Alpini di Caluso e Rodallo, il gruppo Parrocchiale e la Protezione Civile ringraziano i tantissimi cittadini che hanno donato”.

Commenti