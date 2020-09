CALUSO. I volontari del soccorso inaugurano due nuove ambulanze

Il ritrovo dei volontari e delle consorelle sarà alle 10 in piazza Valperga a Caluso. Si assisterà alla funzione religiosa officiata dal parroco Don Loris Cena e alla benedizione dei nuovi automezzi.

«Con queste due ambulanze abbiamo rinnovato il nostro parco automezzi – spiega Eugenio Abellonio, presidente Volontari Soccorso Sud Canavese – ringrazio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il contributo e le madrine dei due nuovi mezzi Maria Luisa Coppa e Ornella Musiari che da sempre sostengono la nostra associazione. Un ringraziamento anche a tutti i nostri volontari e dipendenti per l’impegno e dedizione nello svolgere i servizi a favore della comunità. Abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari, colgo l’occasione per invitare i cittadini a iscriversi al nostro corso di formazione per diventare soccorritori in programma a ottobre».

La Pubblica Assistenza Volontari Soccorso Sud Canavese, associata Anpas, può contare su 122 volontari, di cui 54 donne, grazie ai quali ogni anno svolge circa 4mila servizi con una percorrenza di oltre 230mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.