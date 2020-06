CALUSO. Hèlena Biasibetti ha vinto la borsa “Bravi nello sport”

L’istituto Martinetti di Caluso annovera tra i propri studenti anche casi di eccellenza in attività extra-scolastiche. E quando questi giovani talenti vengono riconosciuti e premiati, le loro vittorie diventano motivo di orgoglio per tutta la scuola. È il caso di Hèlena Biasibetti, studentessa della 5B indirizzo Tecnico Chimico – Biotecnologie Ambientali, che ha ottenuto la straordinaria borsa di studio “Bravi nello sport”, della cifra di 1200 euro, per i propri successi nel nuoto.

Helèna è infatti un’atleta nelle specialità farfalla 50 – 100 – 200 mt e staffetta 4×100. Oltre ad aver ottenuto un ottimo risultato scolastico, la ragazza si è distinta in gare di livello nazionale ed internazionale. È inserita in una lista di atleti di interesse nazionale, riconosciuti dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Helena ha gareggiato in campionati sia di categoria sia italiani assoluti con ottimi risultati e buoni piazzamenti. Ha nuotato ad Helsinki e a Kazan in occasione dei Campionati Europei junior, riuscendo sempre a salire sul podio; a Budapest, in occasione dei Mondiali, si è classificata quarta nella staffetta dopo aver gareggiato nei 50 e nei 100 mt farfalla. Battere le nuotatrici dell’Est è stato decisamente impegnativo, dal momento che in quell’area il nuoto è una delle discipline sportive con il più alto numero di tesserati. Queste le parole di Hèlena: “Sono molto contenta che sia stato apprezzato l’impegno che ogni giorno metto nelle mie attività. Mi sento in dovere di ringraziare in modo particolare il mio professore Zorzi e la scuola che mi hanno dato questa opportunità. Non è sempre facile portare avanti gli impegni sportivi insieme a quelli scolastici, ma notizie come questa ti incoraggiano ad andare avanti, a creare nuovi obiettivi e a dare il meglio per raggiungerli”.

