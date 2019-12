CALUSO. Festa di Natale per l’Inter Club Amici Interisti Canavese

Prima cena sociale natalizia preso il Ristorante Il mago a Caluso per l’Inter Club Amici Interisti Canavese. Il sodalizio del presidente Christian Lembo, nato nel mese di maggio, sta letteralmente bruciando le tappe. Pochi mesi intensi che hanno regalato eventi in serie che hanno riscosso grande successo. Lembo ha voluto ringraziare tutti i presenti alle cena e i tesserati del club che ha sete in frazione Mandria a Chivasso. “E’ stato un periodo davvero ricco di appuntamenti cercando di soddisfare ogni richiesta dei tesserati. Siamo uno dei club più numerosi del Piemonte con ben 250 iscritti in pochissimi mesi. Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato fiducia e che ci consigliano giorno dopo giorno per far crescere questo gruppo. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti il nostro nome e il nostro simbolo per molti anni ancora e sono sicuro che con l’aiuto e il supporto dei nostri tesserati ci riusciremo”.

