CALUSO. La rissa non ha rovinato i festeggiamenti ripresi domenica mattina con la Santa Messa celebrata dal vescovo di Ivrea, Monsignor Edoardo Cerrato, poi le premiazioni del Grappolo d’Oro ai tre migliori produttori di Erbaluce infine l’incoronazione per la terza volta consecutiva della Ninfa Albaluce, Carola Borgia.

Il Grappolo d’oro per l’Erbaluce Fermo è stato assegnato alla Cooperativa produttori Erbaluce Caluso; il Grappolo d’oro per il Passito all’azienda Massoglia di Agliè e per lo Spumante metodo classico a Gianluigi Orsolani dell’azienda Orsolani. Al pomeriggio i festeggiamenti si sono conclusi con il raduno dei rioni e delle frazioni per le vie del centro.

