CALUSO. E’ morto nella notte il notaio Antonio Forni.

Si è spento questa notte, all’età di 65 anni, dopo una lunga malattia, il notaio Antonio Forni.

Molto apprezzato nella sua Caluso, dove aveva lo studio professionale in via Martiri d’Italia 20, e in tutto il chivassese, Forni era diventato personaggio conosciuto in tutto il Piemonte grazie al Basket.

A Biella e poi Torino. Era stato presidente della Auxilium, riportandola alla Serie A e vincendo, nel 2018, la Coppa Italia, prima del fallimento arrivato nel giugno 2019.

