CALUSO. “E’ morto Antonio Saraco, uno dei protagonisti della storia delle nostre aziende, in particolare di Olivetti LRE e General Electric prima e di Honeywell Information Systems e Bull Italia poi, nonché dell’informatica e dell’industria Italiana in senso lato, ci ha lasciati lo scorso 25 luglio”.

A dare l’annuncio è stata Pozzo di Miele, l’Associazione degli ex dipendenti delle aziende Olivetti LRE (Laboratorio Ricerche Elettroniche), General Electric Information Systems, Honeywell Information Systems, Bull, CompuprintSaraco, nato a Napoli l’11 ottobre 1937, mentre studiava per conseguire (a soli 23 anni) la laurea in ingegneria elettrotecnica e industriale, [...]