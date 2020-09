CALUSO. Convocati dal sindaco per aver abbandonato uno stabile

Saranno convocati nei prossimi giorni dalla sindaca Mariuccia Cena i proprietari dell’immobile di piazza Santa Croce in frazione Rodallo. In municipio saranno chiamati a giustificare lo stato di abbandono e degrado in cui versa lo stabile, poco dopo la parrocchia del paese.