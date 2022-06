CALUSO. Una breve cerimonia, nel piazzale di fronte alla stazione di Caluso (Torino), ha ricordato le vittime dell’incidente ferroviario del 10 giugno 1992, in cui persero la vita il macchinista Mauro Guscelli e cinque viaggiatori.

La cerimonia, organizzata dall’Associazione nazionale ferrovieri del Genio in collaborazione con il Comune di Caluso, la Regione, la Città metropolitana e l’istituto Martinetti, ha ricordato anche il quarto anniversario dell’incidente ferroviario al passaggio a livello di Aré, in cui morirono il macchinista Roberto Madau e l’accompagnatore del trasporto eccezionale travolto sui binari. “Il dolore per quelle vittime è ancora ben presente nella nostra comunità”, ha detto il sindaco, Maria Rosa Cena, che ha poi letto un messaggio inviato dal prefetto di Torino, Raffaele Ruberto.

