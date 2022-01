CALUSO. Dati certi, nessun aumento in termini di spesa per i Comuni e nuovi servizi per il cittadino.

Si può riassumere così il Bilancio del Ciss-Ac, il consorzio intercomunale per i servizi socio assistenziali con sede a Caluso.

Un esercizio finanziario che chiude in pareggio per un totale di spese ed entrate pari a tre milioni e mezzo di euro.

Soddisfatto il presidente del consorzio, Savino Beiletti, al suo secondo mandato dopo la riconferma, ottenuta all’unanimità, due anni fa.