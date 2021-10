CALUSO. “Cane a bordo”. Al supermercato Coop di Caluso arrivano i carrelli per fare la spesa con “Fido”. Un’iniziativa che è piaciuta a molti, ma non a tutti…

Sui social è subito scoppiata la polemica.

“È una bella iniziativa, io l’aspettavo da tempo ,visto che il mio Peter lo porto in tutti i luoghi a cui è consentito l’accesso” scrive un’utente.

“Anche a Caluso? Che bello!! Nelle Marche alla Conad ci sono già, precisamente a Falconara Marittima. Al mio Punto piace stare dentro, ci dovrebbero essere in tutti i supermercati per i nostri pelosetti” [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.