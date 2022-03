I dati delle iscrizioni all’IIS “P. Martinetti” per l’A.S. 2022/23 sono molto significativi, poiché registrano complessivamente un forte incremento, pari al 23% sul totale dell’anno precedente, che corrisponde alla costituzione di due classi prime in più e testimonia la continua crescita della scuola e il suo radicamento nel territorio.

In particolare, ottimi risultati si riscontrano per il Liceo Artistico e l’Istituto Tecnico per la Chimica e le Biotecnologie, per ciascuno dei quali si prevede una sezione in aggiunta a quelle normalmente attivate, ma anche per il Liceo Scientifico e delle [...]



