CALUSO. Biometano nell’ex Edilias: domani un incontro in comune?

Nella zona tra Chivasso Nord, Boschetto, La Mandria, Carolina, Tonengo, ecc. circolano due voci. La prima: domattina, mercoledì 17 giugno, in Comune a Caluso si terrà un incontro fra l’amministrazione, i proprietari dell’area Edilias, di cui non conosciamo i nomi, e forse i rappresentanti della società Caluso Biometano di Verona. Se è vero, immaginiamo che l’argomento sarà l’impianto di produzione di biometano e compost in progetto nell’ex Edilias, sulla strada fra Chivasso e Tonengo di Mazzè, vicino a Boschetto, La Mandria e a molti altri abitati, ma in territorio comunale calusiese.

La seconda voce che ci arriva dai residenti è questa: il Comune di Caluso ritiene di doversi esprimere solo circa la conformità urbanistica del progetto, cioè soltanto sulla coerenza dell’impianto con il piano regolatore comunale. Certamente al Comune compete pronunciarsi sulla conformità urbanistica, ma nessuno gli impedisce di pronunciarsi anche sugli altri aspetti del progetto, ad esempio quelli riguardanti l’ambiente e la salute. Nessuno gli impedisce di mandare a Città Metropolitana, l’ente autorizzatore, delle critiche, delle osservazioni, delle richieste di maggiori informazioni, e anche un parere nettamente negativo, come ha già fatto il Comune di Chivasso.

Il Comune di Caluso può manifestare il suo pensiero in due fasi: entro trenta giorni dal 1° giugno può chiedere a Città Metropolitana e alla società Biometano delle integrazioni al progetto. E ormai mancano pochi giorni alla scadenza. Se Caluso non chiederà nulla, in base alla regola non scritta che chi tace acconsente, manderà un chiaro segnale: “A noi, al Comune di Caluso, l’impianto sta bene e il progetto per noi è esauriente”.

In una seconda fase, il cui inizio e fine sono ancora da stabilire, il Comune, come tutti i cittadini, potrà mandare a Città Metropolitana le proprie “osservazioni” al progetto. In queste osservazioni è del tutto lecito per il Comune avanzare obiezioni che concernono ambiente e salute. Obiezioni che si possono anche concludere con parere fermamente negativo, come quello già espresso da Chivasso. Che cosa farà Caluso? Intendiamoci: è legittimo per un Comune giudicare un progetto ottimo e utile alla collettività. Purché lo dica apertamente.

Ma torniamo all’ipotesi che domani avvenga un incontro in Comune tra il sindaco, la proprietà degli immobili e la società del biometano. A che serve quell’incontro? Per quali ragioni le tre parti si dovrebbero incontrare fisicamente? Dal 1° giugno è partito il procedimento amministrativo, in capo a Città Metropolitana, durante il quale i Comuni e gli altri soggetti coinvolti “parlano attraverso le carte”, e solo attraverso le carte. Gli unici incontri previsti sono le eventuali “conferenze dei servizi”: ma sono convocate ufficialmente da Città Metropolitana, si svolgono nei locali dell’ex Provincia e in base alle regole stabilite dalla normativa.

C’è un’altra domanda che i residenti si stanno facendo: quanti sapevano del progetto già prima del 1° giugno? E non hanno detto nulla? Tra i documenti in pubblicazione nel sito informatico di Città Metropolitana si trova già il “parere preventivo” del Consorzio Irriguo di Chivasso, che gestisce il corso d’acqua dove in base al progetto dovrebbero venire scaricate le acque meteoriche raccolte dentro l’impianto. Il Consorzio vi esprime un “parere di massima favorevole”, purché vengano rispettate sei determinate condizioni. Il fatto è che questa lettera del Consorzio, indirizzata al progettista, reca la data del 4 marzo, e risponde a una lettera del progettista del 6 febbraio. Ora, a quelle date ufficialmente il progetto dell’impianto del biometano nell’ex Edilias non esisteva ancora. La società Biometano Caluso ha infatti depositato il progetto in Città Metropolitana il 24 aprile (e il 1° giugno Città Metropolitana ne ha dato comunicazione ai Comuni e agli altri soggetti).

Dunque, perché la società Biometano e il Consorzio “si parlavano” già all’inizio dell’anno? E perché il Consorzio non ha comunicato già allora l’esistenza del progetto ai residenti, agli utenti, ai cittadini interessati? Inoltre, se il Consorzio era già conoscenza del progetto a febbraio – marzo, quanti altri sapevano e non fiatavano? La lettera di Città Metropolitana del 1° giugno ha una lunga lista di destinatari: i Comuni di Caluso, Chivasso, Mazzè e Rondissone, il Consorzio, ASLTO4, SMAT, Regione Piemonte, Soprintendenza Belle Arti, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Oltre al Consorzio, all’inizio dell’anno, o anche prima, la società Caluso Biometano aveva contattato anche altri? Ad esempio i Comuni. È normale che, prima di spendere soldi, anche solo nella progettazione, un’azienda sondi i poteri locali per sentire che arie tirano, per comprendere se il suo progetto sarà ben accolto oppure no. È normale per l’azienda: ma non sarebbe tanto normale il silenzio dei pubblici poteri, che per trasparenza dovrebbero informare subito i cittadini.

