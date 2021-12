CALUSO. Girava in macchina con una pistola pronta a sparare. Una ragazza di 20 anni è stata arresta dai carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso.

A segnalarla erano stati alcuni residenti di Frazione Mosche. Fermata ad un posto di controllo, nella sua auto c’erano una pistola Smith & Wesson risultata rubata in Toscana, con 5 colpi in canna; alcuni arnesi da scasso, un bastone e un dispositivo per rimuovere le placche antitaccheggio.

La ventenne non era sola. A bordo con lei un uomo di 39 anni e il suocero di 63. Già noti alle forze [...]