CALUSO. Al via l’87esima edizione della Festa dell’Uva

L’87esima edizione della Festa dell’Uva si adegua alle norme anti Covid, ma ha voluto comunque sottolineare la ricorrenza con alcuni appuntamenti legati alla tradizione e ricordare il decennale della D.O.C.G. In attesa dei veri festeggiamenti del prossimo anno. Al timone di questa “strana” edizione saranno, ancora una volta, la Pro Loco guidata dalla presidente Caterina Pistono e l’Amministrazione comunale del sindaco Maria Rosa Cena. Venerdì 18 settembre, alle 20.30 al ristorante “Mago” di Caluso Cena dei Rioni e delle Frazioni, con prenotazione obbligatoria da comunicare al Rione di appartenenza entro il 10 settembre (la quota è di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini da 6 a 10 anni).

Sabato 19 settembre, inaugurazione dell’ambulanza V.S.S.C. Alla presenza dell’assessore regionale Marco Protopapa: alle 10.30 vi sarà la santa messa, seguita dalla benedizione e dal brindisi nel cortile del Palazzo comunale. Alle 19.30, Cena sotto le Stelle a cura dei bar e dei ristoranti del centro storico e negozio aperti fino a tarda sera, con presentazione delle collezioni Autunno/Inverno 2020-21, con vetrine dedicate all’Erbaluce.

Domenica 20 settembre, “VI Divino Canavese al Chiostro”: dalle 10 degustazione dei vini del territorio e presso la sala “Magaton”, asta benefica del pittore Franco Pinna. Dalle 10, mostra mercato e negozi aperti, con prodotti a Km0, hobbisti, artigiani, stand delle associazioni locali e laboratori per le vie del centro storico e stand con presentazione delle associazioni sportive. Alle 10 il ritrovo in piazza Mazzini e con l’accompagnamento della Banda Musicale il trasferimento al Parco Spurgazzi dove alle 10.30 l’Arciprete Don Loris Cena celebrerà la santa messa (in caso di maltempo le iniziative si svolgeranno in chiesa parrocchiale); alle 11.30 la consegna del Grappolo d’Oro e a seguire, la conferma della Ninfa Albaluce 2019/2020, presentazione essenza “Albaluce” e brindisi in onore del decennale della D.O.C.G. offerto dall’Enoteca regionale. Nel pomeriggio, a partire dalle 16 esibizione delle scuole di danza. Sabato e domenica l’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino sarà aperta e sarà presente il Luna Park presso l’area mercatale.

