Un biglietto scritto in lingua inglese per spiegare i motivi del tentato omicidio-suicidio. Lo hanno trovato i carabinieri nell’alloggio di via Martiri 3, a Caluso (Torino), dove ieri sera un 23enne di nazionalità nigeriana ha preso un coltello da cucina e ha colpito ripetutamente la compagna, una connazionale di 21 anni. Poi ha tentato il suicidio con la varechina.

A impedirgli di togliersi la vita sono stati i carabinieri, che hanno sequestrato l’arma usata dal 23enne [...]