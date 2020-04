CALUSO. A 99 anni il partigiano Talin manda sul web il suo messaggio di speranza

Il partigiano Vitale “Talin” Salvetti, classe 1921, in occasione del 25 Aprile non ha voluto far mancare il suo saluto. Lo ha fatto con un video trasmesso su Facebook dalla sezione Anpi “Staffetta Partigiana” di Caluso che dichiara: “Lo ringraziamo per questo gesto e per averci donato la libertà. Grazie Talin, grazie partigiano”.

Ecco il messaggio di Talin

“L’Italia ha bisogno oggi più che mai di speranza, unità e radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione.

Noi dell’Anpi, nel giorno del ricordo e della memoria di tutti i partigiani e del valore altissimo espresso, invitiamo il Paese intero a celebrare il 25 Aprile come una risorsa”.

Viva l’Italia e viva i Partigiani”.

