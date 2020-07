Calma…

Calma, una parola comune e usata tantissimo, come invitare alla calma, mantenere la calma. Ma cosa è la calma, come immaginiamo la calma. Possiamo immaginare la calma come l’amaca ondeggiante fra tigli ombrosi e il libro sul petto nella tranquilla pace della campagna. Il venerdì alle 17,00 quando si esce dal lavoro con l’ufficio deserto in cui anche il mio respiro ed il mio passo si fa lieve. Situazioni in cui poco si muove, tutto è muto, o al massimo odo amichevoli rumori di fondo. Ma la calma per eccellenza nasce dalla parola stessa. La parola calma deriva dal latino cauma a sua volta dal greco antico kauma, che vuole dire vampa, calore ardente, e forse l’attimo fatale della calma è quello della calura ardente in estate nel tardo pomeriggio di luglio in campagna quando assorto da un libro. Tutto è silenzio, immobile nella quiete. Nella giornata abbacinante di fine luglio nella campagna, dove non c’è rumore oltre al frinire delle cicale, dove l’unica energia espressa è quella del cielo rovente. Ma la calma è essere nello stesso periodo su di una barca sull’acqua, stretta fra sole cocente e mare, senza un filo di vento che muova la vela o increspi le onde. Ecco che la calma emerge nella lingua con il primo significato di bonaccia, assenza di vento, e perciò stato di quiete del mare o d’altro specchio d’acqua. La scienza meteorologica ci spiega il collegamento della calma con il barometro che segna alta, altissima pressione, ma niente vento, bel tempo. Se è estate il caldo, imperturbabile riverbera da terra, dall’acqua, da ogni superfice in una radiazione fissa e impietosa, facendo fermare anche i pensieri come lucertole immobili. La calma è uno stato di quiete uno stato di quiete in cui proprio perché nulla si muove tutto è sotto controllo, sereno come un cielo dipinto. La calma è simile all’odore del piatto di cui sono ghiotto, che prima di mettermi a tavola fa scaturire nel mio animo una calma interiore. Rimango stupito che questa grande virtù nasce da un evento della natura sempre vivo e presente nell’immaginario mio e di tutte le generazione che mi hanno preceduto. E adesso verso sera con calma dopo cena mi leggo un bellissimo libro.

