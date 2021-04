CALCIO. Venduta all’asta per 64 mila euro la fascia da capitano di CR7 gettata sul campo per il gol negato

BELGRADO – In Serbia è stata venduta a un’asta benefica per il corrispettivo di circa 64 mila euro la fascia di capitano che Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi aveva gettato sul terreno di gioco a Belgrado infuriato per la mancata concessione di un suo gol all’ultimo [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti