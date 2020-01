CALCIO. Torino in emergenza: contro il Bologna perde anche Zaza

Ancora guai in casa Torino, che per la partita di domani col Bologna perde anche Zaza. Nella rifinitura di oggi, l’attaccante ha accusato un problema muscolare alla coscia destra, che verrà valutato nei prossimi giorni. Scelte quindi obbligate per Walter Mazzarri, costretto a fare i conti con i tanti infortuni e con una condizione non ottimale della squadra, che giovedì sera ha concluso ai rigori gli ottavi di Coppa Italia. Oltre a Zaza, contro la squadra dell’ex Sinisa Mihajlovic non si saranno anche Lyanco e Falque, lungodegenti sulla via del recupero, Baselli e Ansaldi. Torna invece a disposizione in attacco Simone Edera, lo scorso anno sei mesi al Bologna, con baby Millico l’unica alternativa ai titolari Belotti e Verdi, anche quest’ultimo un ex rossoblù. “Facciamo la conta e vediamo, sarà difficilissimo”, ha detto dopo la vittoria in Coppa Italia sul Genoa Mazzarri, sconfitto lo scorso anno in casa dai felsinei di Sinisa Mihajlovic, tecnico sostituito in granata nel gennaio 2018. Ci vorrà una prova d’orgoglio per dare continuità alla vittoria in trasferta con la Roma. E allontanare il malcontento dei tifosi.

