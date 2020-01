CALCIO. Torino fatica, col Bologna basta Berenguer

Un gol di Berenguer basta al Torino per superare 1-0 il Bologna dell’ex Mihajlovic, a lungo applaudito dallo stadio, per affacciarsi in zona Europa. Una vittoria risicata, conquistata gettando il cuore oltre l’ostacolo alla terza partita in una settimana. Le fatiche della Coppa Italia, con i quarti conquistati ai rigori dopo la vittoria contro la Roma, hanno pesato sulle gambe contro un Bologna che nella ripresa avrebbe meritato il pari, sfiorato in un paio di circostanze da Palacio su un campo da gioco al limite della praticabilità. Tanti gli assenti tra i granata; l’ultimo, Rincon, fermato nella notte da un attacco influenzale, che si aggiunge ai vari Zaza, Baselli, Ansaldi, Lyanco, Iago Falque. Bologna punito oltre i propri demeriti e affossato da alcuni gravi errori di Palacio sotto porta, episodi decisamente pesanti nell’economia della partita: il centravanti rossoblù ha colpito un palo di testa all’8′ della ripresa, facendosi poi ipnotizzare al 12′ da Sirigu, ancora una volta il migliore in campo del Torino, scena ripetuta al 43′ quando il portiere granata ha salvato ancora una volta il risultato. Positiva per il Torino la prova di Berenguer, schierato con Verdi a supporto dell’unica punta, Belotti: oltre al gol che ha deciso il match, il quinto della sua stagione, lo spagnolo è stato vivo e propositivo, dimostrandosi uno dei granata più in forma. Buona anche la partita di Verdi, che al 39′ ha colpito il palo con un bel sinistro a giro: partita conclusa nel secondo tempo dal cambio deciso da Mazzarri, accolto con evidente rabbia dall’ex trequartista del Bologna, uscito dal campo imbufalito. Decisamente negativa, invece, la prova di Meité e Aina; i due hanno collezionato una serie di errori banali, in fase di costruzione o di interdizione, che hanno spesso fatto spazientire il pubblico. Mihajlovic ha provato in tutti i modi a ribaltare nella ripresa la partita, alzando il baricentro della squadra con gli inserimenti di Skov Olsen al posto di Bani e di Santander. Esordio positivo per il giovane argentino Dominguez, appena arrivato dal Velez. Alla fine i rossoblu devono accontentarsi della prestazione, il Torino porta a casa tre punti che lo fanno volare a due sole lunghezze dal Cagliari e tengono aperta la stagione dei granata.

