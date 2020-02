Il coronavirus ha fatto si che domenica non si giocassero tutte le partite in programma nella città di Torino. Dunque riposo forzato per la capolista Amici del calcio Brandizzo che non è scesa in campo contro il Franceschina. L’Atletico Robassomero ne approfitta e travolgendo 4-0 il fanalino di coda San Benigno si riporta a -1 dalla vetta. Protagonista del match Andrea Miceli, autore di una doppietta. Le altre reti portano la firma di Fabio Miceli e Sepa.

Il Castellamonte vince il derby con il Pertusio con un secco 3-0 e si conferma in zona playoff. A decidere la contesa sono stati Sergio Guglielmetti (a segno al termine di una concitata mischia nell’area di rigore), Frola (colpo di testa a scavalcare l’uscita del portiere) e Savant (su calcio di rigore) tutti messi a segno nella prima frazione di gioco. C’è da segnalare anche due rigori falliti, uno per parte: sul punteggio di 1-0 per il Castellamonte, Bosio spedisce sulla traversa quello in favore dei gialloblu, mentre nella ripresa El Rmaidi centra il palo togliendo così al Pertusio la possibilità di rientrare in partita. Tiene il passo il Forno grazie al 2-0 inflitto al Pavarolo. La doppietta di Stefano Picco (un gol per tempo) permette ai giallorossi di tenere viva la fiammella della speranza playoff. Cade in casa il Quincitava: lo 0-2 con il Dorina toglie ai nerostellati le ultime residue possibilità di poter tener viva la possibilità di centrare un posto nei playoff.

