Il testa-coda del campionato non regala sorprese. La capolista Amici del Calcio Brandizzo travolge con un roboante 8-0 il fanalino di coda San Benigno. La squadra allenata da Andrea Zanzone si mantiene in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sull’Atletico Robassomero. I brandizzesi dilagano con uno scatenato Rumbolo, autore di ben quattro reti, e con i centri di Fenoglio, Guglia, Creatini e Camosso. Bella vittoria anche per l’Atletico Robassomero che fa suo il derby con il Pertusio. Tre punti che arrivano in rimonta perché è il Pertusio ad andare in vantaggio per primo con Doumbia. Ma nella ripresa la doppietta di Miceli e il guizzo di Barcellona fanno decollare il Robassomero. Poker del Forno che stende il Grand Combin ed entra in zona playoff. I giallorossi sono trascinati dalla doppietta di Umberto Scutti e dai gol di Picco e Kaciu. Chi invece esce momentaneamente dalla post season promozione è il Castellamonte superato a domicilio dal Dorina per 3-1. Vano per i gialloverdi il momentaneo gol dell’1-1 siglato da Prete. Si risolleva il Quincitava che supera 3-1 il Rebaudengo: a bersaglio Melara, Allamanno e Miolara.

Commenti