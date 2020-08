Si riparte. O meglio, quasi tutti sono già ripartiti. Le squadre di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria hanno quasi tutte iniziato a sudare in vista dell’inizio ufficiale della prossima stagione. In Eccellenza già al lavoro da qualche giorno Settimo, La Pianese ed LG Trino che hanno già macinato giorni di allenamenti così come il Caselle in Promozione. Da giovedì 20 agosto si sta allenando l’Ivrea Banchette. Il 22 agosto è scoccata l’ora della Rivarolese in Promozione e in contemporanea della Strambinese e della Bosconerese in Prima, domenica 23 via ai lavori in casa Ivrea e Gassinosanraffaele, mentre lunedì 24 agosto hanno riassaporato il campo anche Quincitava e Volpiano in Promozione e Vallorco e La Chivasso in Prima. Mercoledì 26 agosto in campo scenderà il Bajo Dora per il primo allenamento della stagione, mentre giovedì 27 toccherà alla Mappanese.

Lunedì 31 agosto sarà la volta di La Vischese e Colleretto Pedanea, mentre martedì 1 settembre inizieranno gli allenamento del Montanaro. Fitto il calendario delle amichevoli pre-campionato. Sabato 29 agosto e domenica 30 agosto a Caselle si gioca la prima edizione del quadrangolare “Totò e Peppino” che vede al via oltre ai rossoneri padroni di casa anche Corio, Nichelino e Garino. Fischio d’inizio alle 16 per la prima semifinale, a seguire la seconda gara. Stessi orari per domenica con la finale per il terzo posto a precedere la finalissima. Sempre sabato 29 in programma sfiziose sfide: a Banchette si gioca Ivrea Banchette-Strambinese, mentre al “Grande Torino” di Rivarolo andrà in scena Rivarolese-Bosconerese: per entrambe fischio d’inizio alle 17. Il succulento programma del amichevoli vedrà poi la Strambinese impegnata ancora il 2 settembre con il Valchiusella, il 5 settembre con l’Agliè Valle Sacra e il 16 settembre contro l’Ivrea (in questa occasione la società azzurra inaugurerà ufficialmente l’impianto di illuminazione che questa estate è stato installato al “Bertotti”). Prima del test-match di Strambino, l’Ivrea scenderà il campo il 2 settembre contro il Vallorco, mentre il 6 sarà di scena nel tradizionale triangolare di Vische che vedrà impegnate anche La Vischese e Charvensod. Mercoledì 9 ad Albiano d’Ivrea si gioca il “Memorial Francesco Foti” che vedrà gli orange di Andrea Porrini sfidare Colleretto Pedanea e La Biellse che da questa stagione è allenata dall’ex Ivrea Alberto Rizzo. La Rivarolese proseguirà il suo percorso di avvicinamento alle sfide ufficiali affrontando La Pianese, Mappanese e Pro Eureka. Il Settimo di Vincenzo Piazzoli ha cerchiato in rosso sul calendario la data del 6 settembre: in occasione dell’amichevole con il Chisola le violette effettueranno la presentazione ufficiale della prima squadra.

