CALCIO. Si ferma Berenguer, lombalgia acuta

Nel Torino si ferma Berenguer. L’attaccante spagnolo non si è allenato questa mattina al ‘Filadelfia‘ per un attacco di lombalgia acuta. Millico ha lavorato soltanto per la parte atletica, tutti gli altri granata in gruppo nella seduta tecnico-tattica sul campo principale. Il Torino giocherà sabato sera a Napoli.

