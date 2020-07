Luciano Loparco, coordinatore del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico, ha ufficializzato la nomina di Diego Salvamano (già responsabile tecnico del CFT di Carmagnola) come responsabile tecnico regionale delle Aree di Sviluppo Territoriale e dei Centri Federali Territoriali per la stagione sportiva 2020/2021.

“Sono molto felice per la fiducia che mi è stata riconosciuta con questa importante nomina – commenta Diego Salvamano -, ringrazio per questo il coordinamento regionale e i referenti nazionali del Settore Giovanile e Scolastico: è una grande responsabilità che cercherò di onorare con il massimo impegno. Lavoreremo tutti insieme per portare avanti il percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolto a tecnici, dirigenti, giovani calciatori e, non ultimo, genitori. I CFT continueranno a rappresentare i poli territoriali per la valorizzazione e la formazione dei giovani calciatori e calciatrici appartenenti alle categorie dell’attività di base, ma cercheremo inoltre di portare il programma tecnico e formativo dentro le società, attraverso le Aree di Sviluppo Territoriale”.

Commenti