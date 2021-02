CALCIO. SERIE C FEMMINILE. Independiente Ivrea ko ad Agrate

Giornata storta per l’Independiente Ivrea che sul campo della Speranza Agrate incappa nella terza sconfitta stagionale. Una partita che lascia parecchio amaro in bocca alle eporediesi, costrette per oltre un tempo a giocare in inferiorità numerica. Le orange per larghi tratti hanno fatto vedere le cose migliori, ma alla distanza è uscita fuori la concretezza delle lombarde che hanno approfittato della superiorità numerica per intascare i tre preziosi punti. L’undici allenato da Massimo Pairotto si dimostra più intraprendente dal punto dell’iniziativa in fase offensiva e dopo una ventina di minuti di studio l’Independiente alza i giri del motore e inizia ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Chiesa. La prima occasione capita sui piedi di Di Bitonto che in area sceglie bene il tempo dell’inserimento, ma la sua spaccata si perde a lato di un soffio. Le ospiti ci provano anche su palla inattiva: Mancuso saggia i riflessi di Chiesa con una sassata dal limite. L’estremo difensore brianzolo è ancora chiamato in causa da Di Bitonto. Poi al 41’ arriva la svolta del match. Ebali sfugge via in contropiede lanciandosi in solitaria verso la porta e Mancuso è costretta ad abbatterla: cartellino rosso e Independiente in 10.

Nonostante l’inferiorità numerica al rientro dall’intervallo è sempre la formazione orange a rendersi pericolosa. Una spizzata di Mussano libera alla conclusione Grassino che trova Chiesa ancora pronta alla risposta. Mussano si mette in proprio all’ora di gioco, ma il suo diagonale si perde di poco a lato. Ma nell’ultimo quarto d’ora lo Speranza Agrate sfrutta al meglio due disattenzioni della difesa dell’Independiente e fa sua la gara. Su azione d’angolo Ebali svetta più in alto di tutte e piazza l’incornata che sblocca la contesa. Le orange non trovano le energie per organizzare la reazione e le lombarde raddoppiano: fuga di Valente a sinistra, palla a centro area per Buttò che in anticipo spedisce la sfera alle spalle di Mognol. Domenica prossima L’Independiente Ivrea andrà a caccia del riscatto contro il G

Commenti