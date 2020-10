CALCIO. SECONDA CATEGORIA. Valchiusella, tre punti e primato

Nel girone B il Livorno Ferraris è travolta dal Gaglianico (0-5) e resta mestamente in fondo alla classifica ancora a quota 0. Nel girone C il Valchiusella vince a Castiglione con un classico 2-0 e si porta in vetta alla classifica assieme al CGC Aosta. Partita equilibrata con i torinesi che nella prima frazione di gioco si divorano una colossale occasione con Notari che a porta vuota spedisce alle stelle. Nella ripresa sale in cattedra il Valchiusella che dopo aver sciupato con Gianotti passa in vantaggio con Rotundo che, lasciato colpevolmente solo in piena area, ha tutto il tempo di prendere la mira e insaccare di destro. Il Castiglione reagisce senza però riuscire a fare male e nel finale Anglisani manda in porta Actis che tutto solo davanti al portiere non fallisce. Prima vittoria per l’Agliè Valle Sacra che supera 3-1 l’Aosta 511. Bomber Stefano Picco si prende la scena del match nella prima frazione di gioco sbloccando la gara al 3’ e raddoppiando al 38’ su calcio di rigore. Nel recupero del primo tempo i valdostani accorciano le distanze con Rodà. Poco prima dell’ora di gioco però gli alladiesi mettono al sicuro i tre punti con il secondo rigore di giornata, questa volta trasformato da Riccardo Ferrero. Trasferta in Valle d’Aosta amara per il Brandizzo, superato 2-1 dal CGC Aosta. I biancoverdi pagano il micidiale uno-due dei valligiani poco dopo la mezzora della prima frazione di gioco firmato da Poletti e Di fresco (calcio di rigore). Nella ripresa l’undici di mister Zanzone prova a reagire, ma riesce solo a ridurre le distanze con il centro di Troisi.

