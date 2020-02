Nel girone D il Vallorco prova la mini-fuga. I cuorgnatesi travolgono con un perentorio 5-1 la Polisportiva Valmalone e si portano a +3 sul CNH Industrial. I cuorgnatesi hanno iniziato il 2020 con il piede pigiato sull’acceleratore. In casa della penultima il Vallorco si scatena con la tripletta di Naretto e i gol di Matteo Bruno e Tria. Il Valmalone salva l’onore con il momentaneo 1-2 di Calzoni. Pirotecnico pareggio (3-3) tra Sciolze e CNH Industrial. Grande prova degli orange che sotto 3-1 hanno rimontato nell’ultima mezzora. Dopo un primo tempo equilibrato chiusosi a reti bianche, lo Sciolze passa a condurre al 56’ con Bini. I settimesi in appena 4’ siglano tre reti con Marinaro, Rolfo e Palumbo e sembrano chiudere la partita. Ma lo Sciolze non demorde e grazie a Bini e Cavazzi rimette in piedi la partita. Risale al terzo posto il Livorno Ferraris che espugna il campo dell’Agliè Valle Sacra per 1-0. Decisivo il gol di Fumiento. Finisce a reti bianche il match tra Ciriè e Castiglione. Partita che non ha offerto molte occasioni e alla fine il punto può stare bene ad entrambe. Colpo de La Romanese che espugna 1-0 il campo dell’Ardor San Francesco grazie al gol di Perri, arrivato in rossoblu nel mercato dicembrino. Il Cigliano Saluggia lascia due punti per strada facendosi imporre il pareggio (1-1) dal fanalino di coda Polisportiva Tronzano, per il Tridinum piega 2-1 lo Junior Torrazza: per i trinesi a bersaglio Guaschino e Bilale, mentre lo Junior salva l’onore con Durmishi. Nel girone C la capolista Bajo Dora non sbaglia un colpo e col il 3-0 al Lessona resta a +2 sulle più immediati inseguitrici. Per gli eporediesi a segno Bosonetto (doppietta) e Santoliquido. Sconfitta casalinga per il Valchiusella: 2-3 con l’Aosta 511. Non basta il doppio vantaggio firmato da Tshibangu e Lupu. Nel girone E il Fiano Plus cade in casa (0-1 con il Rosta) e si fa agganciare in vetta dal Lesna Gold che passa a Mappano 5-2.

Commenti