CALCIO. SECONDA CATEGORIA. Il derby tra Ciriè e Fiano Plus si chiude in parità

Finisce in parità (1-1) l’atteso derby tra Ciriè e Fiano Plus. Match intenso che non ha lesinato emozioni. Sono i neroazzurri a portarsi in vantaggio al 20’ grazie a Di Vincenzo che trova il guizzo giusto sugli sviluppi di un calcio di punizione [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti