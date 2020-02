Nel girone D il Vallorco si conferma in grande spolvero giocando a tennis sul campo del Cigliano Saluggia. Il 6-1 per i cuorgnatesi è firmato da Agostino, Matteo Bruno, Gobbato, Sanogo (doppietta) e Naretto, sempre più capocannoniere del campionato. Prova a tenere il passo il CNH Industrial che vince in casa dell’ostico Tridinum per 3-2. Pinna, Lanfranco e Marinaro regalano i tre punti ai settimesi e rendono vani i centri di Milazzo e Florea per i trinesi. Colpo de La Romanese che vince a Sciolze e resta da ola al terzo posto in classifica. Di Nuzzo firma l’1-0 che lancia i rossoblu e mette in ginocchio i collinari. Pareggio a reti bianche tra Junior Torrazza e Livorno Ferraris: il punto sta bene ai gialloblu che si mantengono a +8 sul penultimo posto, mentre i livornesi rimangono agganciati al treno playoff. Pareggio (2-2) tra stende l’Ardor San Francesco e Castiglione.

Dopo un periodo di magra torna a vincere il Ciriè che vince il derby di Levone con la Polisportiva Valmalone per 2-1. Vantaggio locale con Tacca in avvio di gara, poi nella ripresa i neroazzurri cambiano ritmo e ribaltano il punteggio con Ravizza e Mattia Longo su calcio di rigore. L’Agliè Valle Sacra non riesce a piegare il fanalino di coda Tronzano: finisce 2-2 con gol alladiesi di Matteo Grimaldi e Alberto Grimaldi. Nel girone C continua la marcia della capolista Bajo Dora che batte 2-1 l’FC Biella per 2-1 con i gol di Sellitto e Bosonetto. Vince anche il Valchiusella (2-1) sul Pollone. I centri di Lupu e Rotundo consentono ai rossoblu di mantenere viva una speranza playoff. Nel girone E il Fiano Plus perde lo scontro diretto con il Lesna Gold (0-2) e scivola al terzo posto. Nel primo tempo i rossoblu centrano una traversa con Catania e giocano bene. Nella ripresa emerge il Lesna che con un micidiale uno-due a metà tempo mandano al tappeto il Fiano.

