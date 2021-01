Nella prima riunione di Consiglio Direttivo della nuova legislatura 2021/2024, si è svolta l’elezione prevista dalle vigenti normative federali in seno al Consiglio stesso per le cariche di Vice Presidenti. La votazione, avvenuta all’unanimità su proposta del Presidente Christian Mossino, ha visto la conferma di Mauro Foschia quale Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale e di Enrico Giacca in qualità di Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo all’unanimità ha inteso confermare nell’incarico di Segretario del Comitato Regionale Roberto Scrofani e Lucia Parodi nella mansione di Vice Segretario, entrambi su proposta del Presidente Mossino. L’Ufficio di Presidenza risulta così composto da Christian Mossino (Presidente), Mauro Foschia, Gianni Baldin, Enrico Giacca (Componenti), Roberto Scrofani (Segretario).

Commenti