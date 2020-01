CALCIO. Scatta il Torneo Carnevalone targato La Chivasso

“Non arrenderti neanche quando tutto sembra andare storto. Ricorda che in fondo al tunnel c’è sempre la luce”. Con una delle frasi simbolo di Madre Teresa di Calcutta Giorgio Grimaldi ha presentato l’edizione 2020 dello storico Torneo Carnevalo targato Urs La Chivasso. “Arriviamo dal grande successo ottenuto nel torneo Natale Biancorosso dove oltre duecento bambini hanno calcato il campo dell’Ettore Pastore. Questo straordinario risultato ci ha dato il coraggio e la voglia di proseguire in questa avventura e ci siamo dati da fare per realizzare lo storico Torneo Carnevalone. Per la prima volta la manifestazione si sdoppia e vedrà scendere in campo i Pulcini Misti e gli Under 14. La Chivasso è vivo e lavora con impegno e passione e colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano alla realizzazione di questo torneo”. Presenti alla presentazione dell’evento l’assessore allo sport della città di Chivasso Tiziana Siragusa Davide Chiolerio, presidente de L’Agricola che ha voluto sottolineare come “Chivasso è l’unica città assieme a Viareggio a dedicare una torneo calcistico al Carnevale e questo deve essere un vanto per tutti noi”. Il torneo scatta ufficialmente domani, mercoledì 29 gennaio alle ore 18. Ad inaugurarlo saranno i Pulcini Misti con la prima giornata valida per il girone A: in campo La Chivasso Bianco-Montanaro e Alicese Orizzonti-Sisport Juve. A seguire esordiranno gli Under 14 con il primo triangolare che vedrà affrontarsi Ivrea, Volpiano e Lucento. Il 5 febbraio si sfideranno La Chivasso Rossa- Montanaro e Real Orione Vallette-Busignetto Verolengo (girone B dei Pulcini Misti) a cui farà seguito il secondo triangolare per gli Under 14: Vanchiglia (campione in carica), Mappanese e Ivrea Banchette. Mercoledì 12 dopo la seconda tornate di gare per i Pulcini Misti ecco l’ultimo triangolare Under 14 con Sisport Juve, Barcanova e Diavoletti Vercelli. Le semifinali, in programma il 19 vedranno sfidarsi le prime tre classificate dei triangolari e i padroni di casa del La Chivasso. Le finali si giocheranno giovedì 27 febbraio. A chiudere la presentazione il vice presidente dell’Urs La Chivasso Alessandro Trusciglio. “In questi mesi non sono mancati i momenti difficili, ma il direttivo sta tenendo duro perché ha voglia di riportare in alto questa società. Un plauso va ai nostri ragazzi che portano avanti i colori biancorossi, ma serve l’appoggio della città”.

