CALCIO. Sarri, che gol Dybala e CR7, straordinari

“Al gol di Ronaldo ho pensato la stessa cosa che ho pensato al gol di Dybala: ca..o! Perché “cavolo” non rende l’idea. Hanno fatto due gol straordinari”. Maurizio Sarri non si trattiene in sala stampa al momento di commentare i due gol con cui la sua Juventus ha schiantato [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti