CALCIO. Rivarolese in festa per il suo bomber

Simone Soncini festeggia i 300 gol in carriera. E il trecentesimo timbro è pesantissimo in chiave classifica perché permette alla Rivarolese di evitare il ko nel derby e subire il sorpasso dell’Ivrea. Il bomber è visibilmente emozionato a fine gare. “E’ un traguardo che avevo messo nel mirino ad inizio stagione e sono contento che sia arrivato proprio in una settimana non facile per me perché ho perso un caro amico e questo gol lo dedico soprattutto a lui. Ringrazio la mia famiglia per il supporto che mi da sempre e soprattutto tutti i compagni di squadra che ho avuto che mi hanno permesso di arrivare a questa ragguardevole cifra. E’ importante non aver perso contro un ottimo Ivrea che ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo stati bravi a non mollare e ad agguantare il pareggio che ci permette di rimanere in vetta alla classifica. Io faccio gol, ma il merito è tutto dei miei compagni che corrono anche per me che sono vecchio e grasso…”. In casa Ivrea mister Andrea Porrini è soddisfatto del risultato maturato al Grande Torino. “A mio giudizio il pareggio è giusto per quello che si è visto in campo. Nel primo tempo a tratti siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, poi nella ripresa ci siamo forse abbassati un po’ troppo, ma in casa della prima in classifica ci può anche stare avere un atteggiamento di questo genere. Siamo stati un po’ ingenui in occasione del loro gol lasciando troppo spazio a Soncini. Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare in chiusura di primo tempo e se fossimo riusciti ad andare al riposo con due gol di vantaggio la musica sarebbe stata diversa. Va comunque bene così, abbiamo conquistato un buon punto e il campionato è ancora lungo”.

