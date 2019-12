CALCIO. Quante trattative prima dell’apertura del mercato…

E’ l’Inter la società protagonista in questi giorni di trattative che precedono l’apertura ufficiale del calciomercato invernale. Il caso VIDAL tiene banco, perché la causa che vuole intentare al Barcellona per dei bonus a suo dire non pagati è il segnale della volontà del cileno di andarsene per raggiungere [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti