CALCIO. Promozione. Vito Scardino e Rivarolese ai saluti

Nella prossima stagione Vito Scardino non siederà più sulla panchina della Rivarolese. Il “divorzio” tra l’ex tecnico di Crescentinese e Brandizzo e il sodalizio granata si è consumato nelle ultime ore, ma senza alcuno strascico polemico. Il presidente rivarolese Juan Carlos Surace ha optato per una sostanziale riduzione del budget a disposizione della prima squadra dovuto ai devastanti effetti del coronavirus sull’economia delle associazioni sportive dilettantistiche. E’ probabile che per la prossima stagione agonista (il cui inizio rimane ancora un rebus) a Rivarolo si punti ad una soluzione interna. In casa di Rivarolese è rimasta un po’ di amarezza per aver perso il primato in classifica ed essere scivolati al terzo posto alle spalle della coppia di testa composta da Settimo e Venaria proprio nell’ultimo turno che si è giocato prima della sospensione dei campionati. Una beffa che probabilmente costerà un posto nella griglia dei ripescaggi per l’Eccellenza.

Commenti