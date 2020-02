CALCIO. Promozione. Settimo e Venaria si prendono la vetta

Settimo e Venaria sono le nuove prime della classe. Violette e verderancio non sbagliano rispettivamente contro Caselle e Quincitava e scavalcano la Rivarolese, fermato sul pareggio (1-1) dall’Esperanza. Il Settimo espugna il campo del Caselle per 2-0 al termine di una gara combattuta. Per un’ora il risultato resta inchiodato sul nulla di fatto, poi l’ingresso di Distefano sveglia le violette che sbloccano la gara con bomber Piroli al 70’. E’ lo stesso Distefano a raddoppiare e chiudere i conti a 10’ dalla fine. La classifica degli aeroportuali resta sempre difficile.

Il Venaria fatica, ma alla fine ha la meglio (2-1) sul coriaceo Quincitava. L’episodio che sblocca la gara arriva al 35’ con il fallo di mano di Vercellinato sul cross di Arabia. Il guardalinee aiuta l’arbitro nel fischiare il calcio di rigore che Leandro Mezzela trasforma con grande freddezza. La gara sembra quindi mettersi in discesa ma 7’ più tardi, l’intervento falloso di Porrone in area consegna un penalty anche agli ospiti. Celozzi fenomenale ipnotizza Pititto ma sulla ribattuta Koetting arriva prima di tutti e realizza il pari. Nella ripresa il Venaria riparte con grande slancio e al 14’ Di Bari si inventa una rovesciata che termina a fil di palo. Gol fenomenale, esplode il Don Mosso.

Domenica dopo domenica l’Esperanza continua a racimolare punti e ad avvicinarsi al caselle. I gialloblu hanno impattato con la Rivarolese al termine di un match deciso dai rigori trasformati da D’Alessandro per i granata e Capobianco per i ciriacesi nel finale di primo tempo. Tre punti pesantissimi per la Sportiva Nolese che grazie ad un gol di Roberto Corradin a metà ripresa stende il BSR Grugliasco e si stacca dalla zona calda. Pari a reti bianche per il Volpiano con lo Charvensod. Le volpi di Lollo Parisi restano con tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

