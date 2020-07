Il Valdruento sempre attivo, il Volpiano riabbraccia Doria

Il mercato è sempre in movimento. Si è mossa l’Ivrea che si è assicurata le prestazioni dell’esperto difensore Davide Sartoretto, in uscita dal Colleretto Pedanea. Continua a muoversi in entrata il Valdruento che ha messo le mani sul centrocampista classe 2000 Mirko Cappuccino in uscita dal Settimo e sugli esterni Samuele Lovato, 2001 cresciuto nella Sportiva Nolese, e Andrea Vernero, ‘98 che ha vestito le maglie di Chisola e Lucento. Rosario Ligato potrà contare su tre riconferme importanti: restano al Valdruento i difensori Amaro Iatanderson e Mattia Riva e il centrocampista Philippe Amaral. Il Volpiano riabbraccia il difensore centrale Valerio Doria. Il classe 1982 è reduce dalle esperienze con Esperanza, la Chivasso e Quincitava e va a puntellare il reparto arretrato a disposizione di Lollo Parisi.

