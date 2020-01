CALCIO. Promozione. Girone B. Rivarolese-Ivrea: il duello continua

Soncini, tremendamente Soncini. Dopo aver toccato quota 300 con l’Ivrea il bomber ne fa altri tre contro il Caselle e trascina la Rivarolese ad un successo importantissimo. I granata si impongono per 5-2 in casa dei rossoneri e si confermano in vetta alla classifica a +2 sull’Ivrea e a +4 sul Settimo, rallentato dallo Charvensod. Alla capolista bastano appena 22’ per mettere al sicuro la vittoria grazie ai due gol di Soncini e al tris di D’Alessandro. Dopo l’illusorio centro di Nezi, Querio cala il poker prima del riposo. Nella ripresa la Rivarolese controlla prima dei due calci di rigore finali, uno per parte. L’Ivrea tiene il passo dei granata travolgendo con un perentorio 5-0 il fanalino di coda SanMauro. Come da pronostico è stata una gara senza storia con gli orange in completo dominio della gara sin dal fischio d’inizio. Nei primi 45’ Munari e Soster fiaccano la resistenza dei gialloblu che nella seconda parte di gara crollano definitivamente sotto i colpi di Vignali (penalty), Enrico e Dotelli. L’Ivrea Banchette torna dalla delicata trasferta sul campo della Sportiva Nolese con un punto che sa un po’ di rammarico. I rossoblu allenati da Mario Pesce si illudono nella prima frazione di gioco grazie al gran gol segnato dal solito Genzano che con una spettacolare rovesciata inchioda Caresio. Nella ripresa gli eporediesi subiscono il pareggio dei granata firmato da Agostini. Pareggio e sempre per 1-1 anche per il Quincitava in casa del Volpiano. Zoppo porta in vantaggio i nerostellati nel primo tempo, poi in avvio di ripresa Lauritano fissa il punteggio sull’1-1. la squadra di Luca Conta resta così sul filo della zona playout.

Commenti